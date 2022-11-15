Зеленський назвав переломний момент у війні, який вже відбувся

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості звільнення Силами оборони Херсона, позаяк це одне з найважливіших міст на півдні нашої країни. До того ж це єдиний обласний центр, який все ж змогли захопити росіяни. Під час виступу на саміті G20 він порівняв його деокупація з висадкою союзних військ в Нормандії за часів Другої світової війни.

"І ось Херсон уже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших Сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї, - сказав президент. - Це як, наприклад, D-Day – висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була точкою у боротьбі проти зла, але вже визначала весь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз – коли Херсон вільний".

Та Зеленський наголосив, що українцям все ще потрібно воювати ще деякий час, аби звільнити усі свої території.

"Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, аби зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?" - підсумував президент.