Стратегічна ініціатива на нашому боці, не плутати з переломом, до перелому ще доволі далеко, - Петро Черник

Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому росія нещодавно витратила на Україну стільки ракет для того, аби вдарити по неліквідних цілях.

Про це він розповів на каналі «Знай.ua» .

Передусім гість програми зазначає, що неліквідними ці цілі є для нас, тому що ми дивимося на цю війну крізь призму європейської цивілізації і нашого інтелектуального розвитку. Натомість для росії, констатує він, все абсолютно ліквідно, таке у них розуміння.

«Вони не можуть нанести воєнного ураження нашим Збройним силам і вдаються до класичного зрозумілого для себе ходу, який називається загальний терор мирного населення. Вони вважають, що зуміють посіяти паніку серед мирного населення, мирне населення почне бунтувати проти уряду і змушуватиме уряд до переговорів з противником Насправді досягнули цілковито протилежної цілі. Наша лють і бажання помсти тільки міцніє», - пояснює Петро Черник.

Принагідно він також коментує і той факт, що зараз панує інформаційна тиша щодо подій на фронті. Як розповідає експерт, під час Харківської операції він був на східному плацдармі і зрозумів, що справжні якісні операції потребують інформаційної тиші.

«Стратегічна ініціатива на нашому боці, не плутати з переломом, до перелому ще доволі далеко», - констатує Петро Черник.