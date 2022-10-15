Стратегічна ініціатива на нашому боці, не плутати з переломом, до перелому ще доволі далеко, - Петро Черник

Стратегічна ініціатива на нашому боці, не плутати з переломом, до перелому ще доволі далеко, - Петро Черник

Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому росія нещодавно витратила на Україну стільки ракет для того, аби вдарити по неліквідних цілях.

Про це він розповів на каналі «Знай.ua».

Передусім гість програми зазначає, що неліквідними ці цілі є для нас, тому що ми дивимося на цю війну крізь призму європейської цивілізації і нашого інтелектуального розвитку. Натомість для росії, констатує він, все абсолютно ліквідно, таке у них розуміння.

«Вони не можуть нанести воєнного ураження нашим Збройним силам і вдаються до класичного зрозумілого для себе ходу, який називається загальний терор мирного населення. Вони вважають, що зуміють посіяти паніку серед мирного населення, мирне населення почне бунтувати проти уряду і змушуватиме уряд до переговорів з противником Насправді досягнули цілковито протилежної цілі. Наша лють і бажання помсти тільки міцніє», - пояснює Петро Черник.

Принагідно він також коментує і той факт, що зараз панує інформаційна тиша щодо подій на фронті. Як розповідає експерт, під час Харківської операції він був на східному плацдармі і зрозумів, що справжні якісні операції потребують інформаційної тиші.

«Стратегічна ініціатива на нашому боці, не плутати з переломом, до перелому ще доволі далеко», - констатує Петро Черник.


Юлия Руденко, politeka.net





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