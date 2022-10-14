Ядерні погрози Кремля: Воллес звинуватив Макрона в переломі єдиного фронту

У Лондоні впевнені, що Париж все ж зможе порушити "принципи стримування", інформує ZN.ua.

Ядерні погрози Кремля: Воллес звинуватив Макрона в переломі єдиного фронту
© Колаж ZN.UA

Міністр оборони Британії Бен Воллес розкритикував французького президента Еммануеля Макрона через те, що той напередодні заявив, що Франція не буде відповідати на ймовірний ядерний удар по Україні дзеркально. Воллес, слова якого цитує Daily Mail, зазначив, що у Лондоні "розкрили свою руку".

"В останні тижні союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки зробить такий напад, хоча точний характер цих атак навмисно залишений двозначним. І ці загрози матимуть велике значення у свідомості Путіна, коли наступного тижня з баз у Британії злетять десятки ядерних бомбардувальників у ході навчань, що імітують ядерний удар", - йдеться в повідомленні.

Воллес зауважив, що Макрон переломив єдиний фронт союзників своєю заявою, ймовірно, побоюючись викликати "глобальну війну".

"Ми вважаємо: якщо Росія застосує ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б країну і Путіна неймовірно ізольованими в усьому світі", - вказав Уоллес, додаючи, що французький президент може порушити "принципи стримування".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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