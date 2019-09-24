Находящемуся под санкциями роSSийскому сенатору не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Отказ получил украинофоб Косачев.

?Находящемуся под санкциями роSSийскому сенатору не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН
Фото: пресс-служба президента

Десять членов делегации РФ, в том числе находящийся под санкциями сенатор Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.

Об этом рассказал сам Косачев агентству "Интерфакс".

"Американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал сенатор, который с апреля 2018 года находится под санкциями США.

26 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против 26 граждан РоSSии. Физические лица были включены в список SDN, что предусматривает блокирование активов и запрет на совершение прямых или косвенных сделок. Санкции были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAASTSA).

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев активно комментирует украинские события и даже позволяет себе скрыто угрожать украинским официальным лицам. Например, как в случае с задержанием рыболовецкого судна "Норд", когда Косачев говорил, что украинская сторона ощутит на себе последствия, которые ей не понравятся.

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