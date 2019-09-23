Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессе

"До сих пор никто не обратился, чтобы сделать перевод моего заключительного выступления на суде".

Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессе

Итальянский адвокат заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива призвал украинскую власть и медиа развернуть серьезную информационную кампанию и распространять правду о процессе как в Украине, так и за рубежом.

Об этом Раффаэле Делла Валле заявил в интервью Радио Свобода.

По мнению адвоката, украинская власть должна объяснять журналистам, что солдат Маркив не виновен, ведь нет доказательств его причастности к трагическому инциденту у Славянска Донецкой области 24 мая 2014 года, когда в результате перекрестного огня погибли фотограф Андреа Роккелли и его переводчик, роSSийский диссидент Андрей Миронов. Информировать общественность следует не на основе телефонных разговоров, а на основе материалов процесса, отмечает юрист.

"До сих пор ко мне никто не обратился, чтобы сделать перевод моего заключительного выступления на суде", - сказал Делла Валле.

Он убежден, что "власти Украины должны настаивать, что Маркив - военный заключенный, так как инцидент произошел в условиях войны". Чтобы привлечь внимание к делу, парламент Украины должен также заявить о своем протесте на несправедливый приговор, советует адвокат. В противном случае последствия для Киева могут быть неутешительными, считает Делла Валле, "ибо в мире будет царить месседж судей Павии, а именно: в Украине "воюет армия преступников", под командованием криминалов, а РоSSия там "освобождает" территорию от преступников".

Мотивировочная часть приговора Виталию Маркиву должна быть обнародована уже через две с половиной недели, хотя суд присяжных города Павии может попросить отсрочку и подать текст позже. Имея мотивацию, адвокаты украинца начнут готовить обжалования решения павийского суда.

Апелляционный суд Милана, где адвокаты собираются обжаловать приговор, может принять подтвердить приговор, уменьшить срок пребывания в тюрьме, оправдать осужденного или дать распоряжение о проведении расследования на месте происшествия в Украине, чего безуспешно добивалась защита в течение процесса в Павии.

Раффаэле Делла Валле уверен, что судьи в Милане должны оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия минимальных доказательств его причастности к смерти иностранцев на Донбассе.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

24 июля президент Владимир Зеленский провел провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальии Джузеппе Конте. Пресс-служба главы украинского государства информировала, что Зеленский поговорил с премьером Италии об украинском нацгвардейце Маркиве.

Согласно сообщению, Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли, а также выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Однако в итальянском коммюнике по результатам разговора Конте с Зеленским не оказалось ни слова о Маркиве.

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