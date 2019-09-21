Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"
Ранее депутат от СГ Елизавета Ясько стала главой делегации в ПАСЕ.
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены руководителями украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО. Об этом сообщил глава комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Богдан Яременко.
Так, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ парламент назначил нардепа от "Слуги народа" и советника президента Зеленского по политическим вопросам Никиту Потураева, который был одним из основных авторов предвыборной стратегии нынешнего президента.
Делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО возглавил еще один нардеп от правящей партии - Егор Чернев.
Напомним, делегацию Украины в ПАСЕ возглавила Елизавета Ясько из "Слуги народа".
Яременко также сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.
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21.09.2019 09:43