В "Айдаре" назвали имя погибшего на Донбассе бойца

В зоне проведения операции Объединенных сил от осколочных ранений накануне погиб боец батальона "Айдар".

Об этом говорится на странице батальона в Facebook.

"17 сентября мы понесли невосполнимую утрату. При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от многочисленных осколочных ранений погиб солдат Владислав Рой", - говорится в сообщении.

Владислав Рой родом из Запорожской области, 30 августа отметил 25-летие. В "Айдаре" служил с апреля 2019 стрелком - помощником гранатометчика. У Владислава остались мама и младшая сестра.

Как сообщалось, 17 сентября

боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один боец погиб, двое получили ранения.