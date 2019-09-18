Какая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - Порошенко

Лидер "Евросолидарности" призвал корректно характеризовать отношения Украины и РоSSии.

Какая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Украинская власть не должна употреблять термины типа "наши роSSийские партнеры", "мы восстановили доверие с русскими", "оттепель" или "потепление", пока гибнут украинские военные на Донбассе.

Об этом пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в ходе совместного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

"Единственная просьба, совет - по отношению к стране-агрессору, меня на самом деле корежит, когда мы используем по отношению к стране-агрессору термины "наши роSSийские партнеры" - они не являются нашими партнерами, они агрессоры. Когда мы используем - "мы восстановили доверие с русскими". Доверие? Когда каждый день гибнут наши воины. Это слова, которые неприемлемы. Что у нас есть "оттепель", "потепление"", - заявил Порошенко.

"Друзья мои, я очень хорошо знаю Путина. И перед тем, как мы бросаем в народ такие термины, нам надо научиться защищать наши интересы. Потому что защищать свою землю мы научились", - призвал глава "Европейской Солидарности".

Он добавил: "И достучимся к людям, и проведем выборы, и будет мир. Но мир - это не просто прекратить стрелять. Мир - это восстановление украинского суверенитета в украинских, международных условиях, восстановление международного права".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил о наметившейся оттепели в отношениях с Россией.

Там же премьер-министр Алексей Гончарук заявил о необходимости сосуществования с Россией.

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