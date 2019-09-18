Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве

Преступник сдался живым.

Фото: Макс Требухов

Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

К мужчине подъехал БТР с отрядом спецназа. Мужчина поднял руки вверх, затем лег на асфальт.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Информации о пострадавших в ходе спецоперации нет.

Ранее стало известно, что мужчина - 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма.

Сегодня днем он остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать мост. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух. Движение метро и транспорта по мосту остановлено.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: минер моста Метро пьян или под наркотикамиКличко: минер моста Метро пьян или под наркотиками
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Полиция назвала причину пожара в доме ГонтаревойПолиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИВ Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИ
На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру
Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсоветаПолиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета
В Киеве прошел марш за гуманное отношение к животнымВ Киеве прошел марш за гуманное отношение к животным
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Кличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в КиевеКличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в Киеве
Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"
Последние новости
Подгружаем последние новости