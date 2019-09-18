Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве

Фото: Макс Требухов

Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве . Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

К мужчине подъехал БТР с отрядом спецназа. Мужчина поднял руки вверх, затем лег на асфальт.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Информации о пострадавших в ходе спецоперации нет.

Ранее стало известно, что мужчина - 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма.

Сегодня днем он остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать мост. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух. Движение метро и транспорта по мосту остановлено.