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2019-09-18
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве
Преступник сдался живым.
Фото: Макс Требухов
Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
К мужчине подъехал БТР с отрядом спецназа. Мужчина поднял руки вверх, затем лег на асфальт.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Информации о пострадавших в ходе спецоперации нет.
Ранее стало известно, что мужчина - 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма.
Сегодня днем он остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать мост. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух. Движение метро и транспорта по мосту остановлено.
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