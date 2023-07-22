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2023-07-22
Війська РФ підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів
Війська РФ посилили перевірку всіх критичних об'єктів на півострові.
У тимчасово окупованому Криму поширюються параноїдальні настрої серед окупантів, оскільки вони підозрюють працівників незаконно збудованого Кримського мосту в сприянні організації вибухів на ньому, інформує
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Зазначається, що після вибухів на Керченському мосту російські війська посилили перевірку всіх критичних об’єктів на півострові.
"Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС повідомили, що окупанти "наполегливо рекомендують працівникам доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до окупаційної влади РФ".
Анна Конюченко, ZN.ua