Війська РФ підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів

Війська РФ посилили перевірку всіх критичних об'єктів на півострові.

У тимчасово окупованому Криму поширюються параноїдальні настрої серед окупантів, оскільки вони підозрюють працівників незаконно збудованого Кримського мосту в сприянні організації вибухів на ньому, інформує Центр національного спротиву.

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Зазначається, що після вибухів на Керченському мосту російські війська посилили перевірку всіх критичних об’єктів на півострові.

"Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони", - йдеться в повідомленні.