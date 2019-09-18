Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"
ВАКС начал отменять решения Соломенского райсуда.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Соломенского районного суда Киева, который 21 августа отказался заочно арестовать экс-начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+".
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Бутовский 13 июля вылетел в турецкий курортный город Бодрум и сейчас находится в розыске.
Он вместе с бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком и еще четырьмя людьми подозревается НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.
Вовк находится за границей, суд отказал следствию в его заочном аресте.
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.
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Политика
18.09.2019 13:01