Освобождение Херсона: генерал-майор ВСУ сделал прогноз и объяснил сложность операции

Все упирается в поставку вооружения, которое ВСУ получают очень медленно и в малом количестве. Если бы ситуация была другой – оккупанты "остановились бы уже за Керченским мостом", информирует ZN.ua.

Освобождение Херсона: генерал-майор ВСУ сделал прогноз и объяснил сложность операции
© Вгору

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что бои на линии фронта между Херсоном и Николаевом перешли в позиционную фазу, сейчас там простреливается "каждый участок и все заминировано", что усложняет ВСУ задачу освободить город Херсон и его область. Об этом Марченко, который, к слову, руководил обороной Николаева, рассказал изданию "Крым. Реали".

По его словам, такая ситуация, с другой стороны, делает невозможным и наступление россиян именно на Николаев.

"Мы немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа некоторых отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей. Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом", - сказал он", – сказал он.

Марченко добавил, что оборона россиян на Херсонском направлении – "оборона трусости".

"Да, они заливают бетоном. Но поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контратака, они все побегут. Потому что они немотивированы. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст", - добавил генерал.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"
"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии
Зеленский объяснил, для чего власть назвала настоящий уровень потерь Украины на фронтеЗеленский объяснил, для чего власть назвала настоящий уровень потерь Украины на фронте
Суд запретил партии двух коллаборантов из ХерсонаСуд запретил партии двух коллаборантов из Херсона
Оккупанты запретили жителям Херсона пользоваться ДнепромОккупанты запретили жителям Херсона пользоваться Днепром
Оккупанты в Северодонецке сделали большую глупость: в ISW указали на их просчетОккупанты в Северодонецке сделали большую глупость: в ISW указали на их просчет
В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалилсяВ Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился
Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом делеМобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле
В Китае сделали заявление о помощи россии и возможности еще одной войны: "Если кто-то посмеет..."В Китае сделали заявление о помощи россии и возможности еще одной войны: "Если кто-то посмеет..."
Франция готова принять участие в операции по разблокированию порта ОдессыФранция готова принять участие в операции по разблокированию порта Одессы
Последние новости
Подгружаем последние новости