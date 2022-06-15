Освобождение Херсона: генерал-майор ВСУ сделал прогноз и объяснил сложность операции

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что бои на линии фронта между Херсоном и Николаевом перешли в позиционную фазу, сейчас там простреливается "каждый участок и все заминировано", что усложняет ВСУ задачу освободить город Херсон и его область. Об этом Марченко, который, к слову, руководил обороной Николаева, рассказал изданию "Крым. Реали" .

По его словам, такая ситуация, с другой стороны, делает невозможным и наступление россиян именно на Николаев.

"Мы немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа некоторых отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей. Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом", - сказал он", – сказал он.

Марченко добавил, что оборона россиян на Херсонском направлении – "оборона трусости".

"Да, они заливают бетоном. Но поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контратака, они все побегут. Потому что они немотивированы. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст", - добавил генерал.