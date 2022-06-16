Рассмотрение дела о запрете «ОПЗЖ» перенесли

Сегодня под запрет может попасть "Партия Шария".

Рассмотрение дела о запрете «ОПЗЖ» перенесли

Восьмой апелляционный суд Львова перенес рассмотрение дела по запрету политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на 20 июня, сообщил аналитик Движения «Честно» Игорь Фещенко.

По словам эксперта, о переносе заседания журналистам сообщил представитель суда. При этом причину перенесения рассмотрения дела он не назвал.

По графику заседания по этому делу началось в 10.00, однако представителей общественности и журналистов на него не допустили, не объяснив, в том числе, причину таких действий.

«На заседание по ОПЗЖ нас не пустили. Держали на проходной без объяснения причин. А потом началась воздушная тревога, и нас попросили на улицу, поскольку в хранилище суда мало места», – рассказал Фещенко.

Сегодня коллегия судей также должна рассматривать иски о запрете еще двух партий – «Левая оппозиция» и «Партия Шария».

Отметим, что до этого суд единственный раз перенес заседание о запрете деятельности «Прогрессивной социалистической партии Украины», возглавляемом Наталией Витренко, поскольку ее представители подали встречный иск в суд.


Ирина Знась, ZN.ua





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