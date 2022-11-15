Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму

Приазовське місто на разі недосяжне для української артилерії, інформує ZN.ua.

Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
© Google Maps

Після відведення військ із Херсона та правого берегу Дніпра Росія перенесла окупаційну адміністрацію та центр управління своїми військами на півдні України в Генічеськ Херсонської області на узбережжі Азовського моря.

«Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, коли вони консолідують свою оборону на півдні України», - зазначає британська розвідка.

Зокрема у Генічеську в окупаційних військ є хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з міста Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплення з Криму.

«Понад усе, наразі воно поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам», - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/F8EA3mAX6i

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/IxCaWru4N1

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 15, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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