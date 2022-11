Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму

Після відведення військ із Херсона та правого берегу Дніпра Росія перенесла окупаційну адміністрацію та центр управління своїми військами на півдні України в Генічеськ Херсонської області на узбережжі Азовського моря.

«Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, коли вони консолідують свою оборону на півдні України», - зазначає британська розвідка.

Зокрема у Генічеську в окупаційних військ є хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з міста Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплення з Криму.

«Понад усе, наразі воно поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам», - зазначають аналітики.