Заборона «ОПЗЖ» не завадить її членам переобратись знову до ВРУ — «Чесно»

Заборона партії «Опозиційний блок – За життя», а також будь-якої іншої політичної сили, не завадить її представникам створити нову політичну партію і переобиратися знову до парламенту. Тобто, як підкреслює рух « Чесно », проросійські сили знову зможуть отримати вплив і на політику національного й місцевого рівнів.

«Навіть зараз, коли нардепи ОПЗЖ створили кілька депутатських груп — “Платформа за життя та мир” і “Відновлення України”, вони все ще, як раніше повідомлялось, можуть мати доступ до держтаємниць», - зазначають аналітики.

Щоправда більшість представників «ОПЗЖ» були активними прогульниками ще до війни і не беруть участі у засіданнях парламенту і зараз. Таким чином вони не виконують присягу, яку давали народу України.

Якщо ж детально розглядати склад партії «ОПЗЖ», то до неї, здебільшого, входили колишні члени уже забороненого «Опозиційного блоку» (8 скликання парламенту) та Партії регіонів (5, 6 та 7 скликання), яка, між іншим, досі не заборонена і на папері ще існує.

Частина політиків уже були у парламенті від СДПУ(о) під час 2, 3 і 4 скликання, коли партію очолював Віктор Медведчук.

Також до парламенту у складі ОПЗЖ пройшов і Юлій Іоффе, який раніше був депутатом від комуністів.

«Завадити балотуватися може лише відповідний вирок суду щодо конкретного громадянина. Тому, щоб зупинити цей процес політичного колабораціонізму і держзрадництва, треба, щоб правоохоронні органи йшли до суду й притягали порушників до відповідальності», - зазначають аналітики.