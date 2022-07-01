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2022-07-01
Не на часі: окупанти перенесли запуск залізничного сполучення з Криму до Херсона та Мелітополя
Причина – нібито незавершені деякі «безпекові роботи»
© Слово і діло
Голова окупаційної адміністрації анексованого Росією півострова Крим Сергій Аксьонов повідомив, що поки не запускатимуть залізничне сполучення з Криму до Херсона та Мелітополя. Про це повідомляє пропагандистське видання
Як повідомив Аксьонов, причина перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін полягає в тому, що незавершені якісь «роботи з безпеки».
Юлія Лавришин, ZN.ua