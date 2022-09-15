Верховний суд відхилив апеляцію «ОПЗЖ» й остаточно заборонив партію в Україні

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України у четвер, 15 вересня, відхилив апеляційну скаргу від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Це означає остаточну заборону її діяльності на території нашої держави, про що повідомила Служба безпеки України.

У СБУ нагадали, що червневе рішення суду про зупинку функціонування «ОПЗЖ», яке партія намагалася оскаржити, ґрунтувалося на відповідному указі президента Володимира Зеленського й рішенні РНБО. Підставою стали докази деструктивної діяльності партії щодо демонстративної підтримки й поширення антиукраїнської політики РФ на різних рівнях.

"«ОПЗЖ» фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави. Встановлено причетність провідних функціонерів «ОПЗЖ» до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", – зазначили в Службі безпеки України.

Там наголосили, що рішення про заборону «ОПЗЖ» тепер остаточне й партія не зможе його більше оскаржити.