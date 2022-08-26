У Львові арештували колишню голову обласної «ОПЗЖ»: підозрюють у держзраді та роботі на Росію

Колишню голову обласної організації забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та громадської організації затриманого за державну зраду Віктора Медведчука «Український вибір – право народу», затримали за підозрою у державній зраді, повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій та організовувала у Львівській області проплачені масові заходи для поширення неправдивих даних для дестабілізації суспільно-політичних настроїв. Зокрема, підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію. Усі ці заходи з травня 2015 року по серпень 2022 року вона проводила на замовлення спецслужб країни агресора, за фінансову винагороду вона, та здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях.

При цьому свою діяльність підозрювана прикривала журналістським посвыдченням, а зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Докази діяльності проти України у неї вилучили під час обшуків.

«Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - зазначили в ОГП.

Фото