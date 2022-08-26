У Львові арештували колишню голову обласної «ОПЗЖ»: підозрюють у держзраді та роботі на Росію

Жінка відома своїми проросійськими поглядами та вимагала особливого автономного статусу для Галичини, інформує ZN.ua.

У Львові арештували колишню голову обласної «ОПЗЖ»: підозрюють у держзраді та роботі на Росію
© Офіс генерального прокурора

Колишню голову обласної організації забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та громадської організації затриманого за державну зраду Віктора Медведчука «Український вибір – право народу», затримали за підозрою у державній зраді, повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій та організовувала у Львівській області проплачені масові заходи для поширення неправдивих даних для дестабілізації суспільно-політичних настроїв. Зокрема, підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію. Усі ці заходи з травня 2015 року по серпень 2022 року вона проводила на замовлення спецслужб країни агресора, за фінансову винагороду вона, та здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях.

При цьому свою діяльність підозрювана прикривала журналістським посвыдченням, а зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Докази діяльності проти України у неї вилучили під час обшуків.

«Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - зазначили в ОГП.

Фото
Фото

За даними львівських медіа Zaxid.net та Tvoemisto.tv, мова йде про Інну Іваночко. Саме вона останні роки очолювала обласний осередок ОПЗЖ та керувала громадським рухом Медведчука у Львівській області. Під час Революції гідності жінка підтримувала «Антимайдан», також відома своїми проросійськими поглядами та виступами у російських ЗМІ, організовувала заходи з радянською символікою та судилася проти рішення міськради про демонтаж Монумента слави у Львові.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
Депутату Клочку висловили недовіру: у комітеті хочуть бачити нового головуДепутату Клочку висловили недовіру: у комітеті хочуть бачити нового голову
П’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зрадіП’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зраді
Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали РосіюBloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію
Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справіЕксголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справі
Естонія не отримувала від РФ запиту щодо Наталії Вовк, яку ФСБ РФ підозрюють у вбивстві Дарії ДугіноїЕстонія не отримувала від РФ запиту щодо Наталії Вовк, яку ФСБ РФ підозрюють у вбивстві Дарії Дугіної
Ходжес про колективне звернення до Байдена: "Будь-що, що ми робимо, може спровокувати Росію. Україна повинна нарешті почати наступ"Ходжес про колективне звернення до Байдена: "Будь-що, що ми робимо, може спровокувати Росію. Україна повинна нарешті почати наступ"
Зеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорилиЗеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорили
Джуліані постане перед спеціальним журі: адвоката підозрюють у втручанні в вибориДжуліані постане перед спеціальним журі: адвоката підозрюють у втручанні в вибори
Зеленська: Люди за кордоном мають знати, що ціни на продукти в них ростуть через РосіюЗеленська: Люди за кордоном мають знати, що ціни на продукти в них ростуть через Росію
Екс-мера Куп’янська підозрюють у колабораціонізміЕкс-мера Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі
Последние новости
Подгружаем последние новости