П’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зраді
Колаборантам загрожує довічне позбавлення волі.
Правоохоронці заочно повідомили про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
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Зрадники добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, та заступників так званої «адміністрації» м. Маріуполя. Також колаборанти публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують місцевих жителів приєднати Маріуполь до складу Росії.
Правоохоронці вже провели розслідування діяльності зрадників та скерували справу до суду. Колаборантам загрожує довічне позбавлення волі.