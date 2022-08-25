П’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зраді

Правоохоронці заочно повідомили про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За повідомленням п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради від нині забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» з березня активно співпрацюють з російськими загарбниками.

Зрадники добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, та заступників так званої «адміністрації» м. Маріуполя. Також колаборанти публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують місцевих жителів приєднати Маріуполь до складу Росії.

Правоохоронці вже провели розслідування діяльності зрадників та скерували справу до суду. Колаборантам загрожує довічне позбавлення волі.