Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Щоправда сам Кучук ще минулого року виїхав з країни.
Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього першого заступника мера Одеси Геннадія Труханова Михайла Кучука у справі про створення злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста та діяльність місцевих комунальних підприємств.
За
Кучук проходить у справі Кауфмана-Боруховича. За даними слідства, перший заступник міського голови Одеси упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року отримав від організаторів злочинної організації 900 тис. грн за вчинення незаконних дій в інтересах організації, як от забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.
Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України.