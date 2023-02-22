Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього першого заступника мера Одеси Геннадія Труханова Михайла Кучука у справі про створення злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста та діяльність місцевих комунальних підприємств.

За даними прокурорів САП, на разі місцезнаходження Кучука не відомо, тому питання про застосування запобіжного заходу детальніше розглядатиметься після його затримання. Водночас в Центрі протидії корупції зазначають , що зам Труханова виїхав з України ще минулого року, а вже у січні, перебуваючи за кордоном, звільнився із посади.

Кучук проходить у справі Кауфмана-Боруховича. За даними слідства, перший заступник міського голови Одеси упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року отримав від організаторів злочинної організації 900 тис. грн за вчинення незаконних дій в інтересах організації, як от забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України.