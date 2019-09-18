ФГИ может возглавить член набсовета "Прозорро.Продажи"

Сенниченко раньше был директором по управлению недвижимостью "Укрпочты".

?ФГИ может возглавить член набсовета "Прозорро.Продажи"
Дмитрия Сенниченко
Фото: abcnews.com.ua

Кабинет министров будет вносить на главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом LB.ua сообщил источник в "Слуге народа".

Сенниченко - независимый член наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

До этого он несколько лет был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта". Имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении.

Занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Сейчас Фондом государственного имущества управляет в статусе исполняющего обязанности главы Виталий Трубаров.

В ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК, и подготовила сообщение о подозрении Трубарову.

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