Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой

После просмотра записей с камер наблюдения у правоохранителей осталась единственная версия пожара в здании экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой - умышленный поджог.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Громадське.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", – пояснил он.

Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева .

Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом .

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.