Епифаний встретился с освобожденными пленниками Кремля

Глава ПЦУ поблагодарил украинских политзаключенных "за духовную несокрушимость".

Предстоятель ПЦУ митрополитм Киевский и всей Украины Епифаний встретился с освобожденными из роSSийского плена украинскими политзаключенными.

"Его Блаженство посетили Владимир Балух с женой, Николай Карпюк с семьей, Павел Гриб с родителями, Роман Сущенко, Александр Кольченко с семьей, Артур Панов, Алексей Сизонович с братом и Евгений Панов с семьей", - сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ еще раз поздравил всех с долгожданным освобождением и выразил радость в связи с возможностью встретиться.

"Хочу посмотреть вам в глаза и поблагодарить за духовную несокрушимость, ведь вы прошли горнило тяжких испытаний роSSийскими тюрьмами", - сказал митрополит Епифаний.

Также освобождены из роSSийских застенков украинцы поделились с владыкой Епифанием перипетиями своего пребывания в незаконном заключении. В частности, Роман Сущенко рассказал предстоятелю о картине "София Киевская", которую он написал во время содержания под стражей и в свое время передал в подарок Его Блаженству.

Фото: pomisna.info

Кроме того, Епифаний заметил, что украинцы - свободолюбивый народ, который не хочет чужого, однако не согласится на неволю.

"Мы - европейцы и мы непокоренные, мы будем до конца бороться за справедливый мир", - сказал предстоятель украинской поместной церкви.

Напомним, ранее Епифаний встретился с освобожденными из роSSийского плена моряками.

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