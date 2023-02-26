Операція Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси Заходу
Самопроголошений президент РБ повторив мантру російського уряду про українську провокацію на кордоні з Придністров’ям, інформує
Аляксандр Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля щодо Придністров’я,
Лукашенко стверджував, нібито Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт війни, але Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Росією Придністров’я та наблизити Молдову до Заходу.
Заяви Лукашенка підтверджують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка малює Росію як воюючу із Заходом, а не з Україною. Лукашенко доповнив заяви російського уряду, які попереджають про ймовірну українську провокацію на українсько-придністровському кордоні, додавши безпідставне твердження, що Захід хоче конфлікту в Молдові.