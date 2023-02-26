Операція Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси Заходу

Аляксандр Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля щодо Придністров’я, пише Інститут дослідження війни. Він заявив, що відкриття придністровського фронту буде в інтересах Заходу.

Лукашенко стверджував, нібито Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт війни, але Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Росією Придністров’я та наблизити Молдову до Заходу.

Заяви Лукашенка підтверджують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка малює Росію як воюючу із Заходом, а не з Україною. Лукашенко доповнив заяви російського уряду, які попереджають про ймовірну українську провокацію на українсько-придністровському кордоні, додавши безпідставне твердження, що Захід хоче конфлікту в Молдові.