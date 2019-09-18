В "ДНР" заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен

Боевик был застрелен 16 сентября на пороге своей квартиры.

В "ДНР" заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
Роман Джумаев
Фото: 5 канал

Убитый в Мариуполе боевик группировки "ДНР" Роман Джумаев находился в списке на обмен удерживаемыми лицами.

Об этом заявила "уполномоченная по правам человека" при "ДНР" Дарья Морозова, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

"Ранее правоохранительными органами Украины ему было предъявлено обвинение как стороннику ДНР, поэтому Джумаев был внесен в список лиц, подлежащих обмену", - отметила она.

Роман Джумаев был застрелен 16 сентября на пороге своей квартиры в Мариуполе. Полиция сообщила о розыске подозреваемого.

С августа 2014 года он был боевиком группировки "ДНР", участвовал в боях за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

В 2017 году его задержали украинские силовики при пересечении линии соприкосновения в районе Марьинки. По решению суда Джумаев был арестован по обвинению в терроризме, но позже его отпустили под домашний арест.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Блок рекламы


Похожие новости
Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"Пристайко объяснил сложность обмена "всех на всех"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арестВ Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Пристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее времяПристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее время
Освобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспортаОсвобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспорта
Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - ДенисоваПереговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - Денисова
Помощник Зеленского: Медведчук к обмену не причастен, его вояжи в РоSSию - личный пиарПомощник Зеленского: Медведчук к обмену не причастен, его вояжи в РоSSию - личный пиар
Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФВолкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ
В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"
В Минске "горячо приветствуют" обмен пленными между Россией и Украиной
Трамп назвал обмен пленными между Украиной и РФ гигантским шагом к миру
Последние новости
Подгружаем последние новости