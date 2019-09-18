В "ДНР" заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен

Боевик был застрелен 16 сентября на пороге своей квартиры.

Убитый в Мариуполе боевик группировки "ДНР" Роман Джумаев находился в списке на обмен удерживаемыми лицами.

Об этом заявила "уполномоченная по правам человека" при "ДНР" Дарья Морозова, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

"Ранее правоохранительными органами Украины ему было предъявлено обвинение как стороннику ДНР, поэтому Джумаев был внесен в список лиц, подлежащих обмену", - отметила она.

Роман Джумаев был застрелен 16 сентября на пороге своей квартиры в Мариуполе. Полиция сообщила о розыске подозреваемого.

С августа 2014 года он был боевиком группировки "ДНР", участвовал в боях за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

В 2017 году его задержали украинские силовики при пересечении линии соприкосновения в районе Марьинки. По решению суда Джумаев был арестован по обвинению в терроризме, но позже его отпустили под домашний арест.