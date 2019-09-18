Комитет рекомендовал Раде в целом принять изменения в закон о ВАКС

Рада заберет у Антикоррупционного суда 95% обвинительных актов.

Комитет рекомендовал Раде в целом принять изменения в закон о ВАКС
Анастасія Красносільська
Фото: Укринформ

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде во втором чтении и в целом проголосовать за предложенные президентом изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская выразила надежду, что в среду, 18 сентября, Рада быстро примет данный проект закона, поскольку "он очень нужен, его ждут судьи Высшего антикоррупционного суда и все те граждане Украины, которые давно ждут справедливости в делах топ-коррупции".

Напомним, Верховная Рада намерена внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы избежать завала в его работе. Соответствующий законопроект №1025 в первом чтении был принят 10 сентября голосами 345 депутатов.

Согласно предложенным поправкам, ВАКС оставят только те дела, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро. Это примерно две сотни обвинительных актов.

Другие дела, которые отнесены к подследственности этого суда, будут рассматриваться только в том случае, если они внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала работы суда.

Напомним, Антикоррупционный суд в Украине начал работу 5 сентября. Все коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС. Также суд должен рассматривать ходатайства НАБУ и САП.

В первый день работы ВАКС получил 14 ходатайств от НАБУ и САП.

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