Лукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится

"Если не получается что-то у переговорщиков, то надо подключать новые силы".

Лукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится
Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске, передает "БЕЛТА".

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул Лукашенко.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, что если не получается договориться у основных переговорщиков, то надо подключать новые силы. Он добавил, что это - "азбука дипломатии".

"Новые идеи должны появиться", - считает Лукашенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. В Кремле же заявили, что ее видят смысла в расширении нормандского формата

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и РоSSия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

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