С начала суток на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения
Фото: Макс Левин

С начала суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло три обстрела: неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевская - из автоматического гранатомета; вблизи Водяного по направлению Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики дважды открывали огонь: в районе Железного из ручного противотанкового гранатомета, а также вблизи Новотошковского из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Двое военнослужащих получили ранения", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, в мае-августе на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 60 получили ранения.

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