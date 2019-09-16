На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру

Ремонт перехода будет транслироваться в Youtube.

На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру, изображение с которой транслируется на канале Луганской обладминистрации в Youtube.

"Каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем строительства моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в заявлении ОГА.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Летом 2019 года мост в Станице Луганской начали ремонтировать. Были демонтированы фортификационные сооружения и началось разминирование.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года. К 11 октября планируется установит временную обходную переправу.

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