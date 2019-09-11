Студенты-иностранцы смогут оставаться в Британии в течение двух лет после получения диплома

Ранее они должны были покинуть страну через четыре месяца после окончания учебы.

Студенты-иностранцы смогут оставаться в Британии в течение двух лет после получения диплома
Фото: ТВ Центр

Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании еще в течение двух лет после выпуска с рабочей визой.

С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис, передает Би-би-си.

Этот шаг отменяет решение, принятое тогдашним министром внутренних дел Терезой Мэй в 2012 году, которое вынуждало иностранных студентов покинуть страну через четыре месяца после получения диплома. Мэй называла "слишком щедрой" двухлетнюю визу, которая действовала для выпускников до 2012 года, Это привело к сокращению числа иностранных студентов.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, в свою очередь, считает, что после изменения правил студенты смогут "раскрыть свой потенциал" и начать карьеру в стране.

Новые правила вступят в силу для студентов, начинающих учебу на бакалавриате или выше, с 2020 года. После окончания двухлетней визы они смогут подать заявление на долгосрочную рабочую визу.

В прошлом году в университетах Британии обучалось около 460 тыс. иностранных студентов, не считая тех, кто проживал в ЕС. Правительство Великобритании намерено увеличить это число до 600 тыс. в течение следующих 10 лет.

Напомним, в прошлом году из 40 тысяч украинских студентов, которые получают высшее образование в Польше, свое желание вернуться и работать в Украине выразили лишь 5-10%.

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