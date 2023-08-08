Ісландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в Україні

Водночас, Рейк’явік наразі не планує відкривати посольство в Україні, де нині діє консульство.

Після закриття свого представництва у Москві, у Ісландії заявили про бажання розширити свою дипломатичну присутність в Україні. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує ZN.ua .

© hippopx

За повідомленням, відомство уклало меморандум про взаєморозуміння з МЗС Литви, що надасть ісландським дипломатам та представникам доступ до можливостей посольства балтійської країни в Києві.

"Ісландія планує збільшити свою присутність на знак солідарності з Україною під час російської протиправної агресії"", – заявляє дипломатична установа.

За словами міністерки закордонних справ країни Тордіс Колбрун Рейкфьорда Гільфадоттір, Рейк’явік наразі не планує відкривати посольство в Україні, де нині діє консульство.

"Щедра пропозиція наших литовських союзників допоможе нам у нашому прагненні бути хорошим і надійним другом України та дасть нам доступ не лише до об’єктів, але й до людей, які мають знання та ноу-хау, якими вони готові поділитися", – заявила вона.

МЗС також цитує литовського колегу Гільфадоттір Габріелюса Ландсбергіса, за словами якого обидві країни "разом закликають до максимальних трансатлантичних зусиль для прискорення перемоги України".