Одного из замов Рябошапки согласовал Зеленский (документ)

Документ датирован 10 сентября.

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на должность заместителя Генерального прокурора - главного военного прокурора. Это подтверждает документ, который есть в распоряжении LB.ua.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора согласована", - говорится в документе с подписью Зеленского.

Согласно ст.9 Закона "О прокуратуре", Генеральный прокурор назначает своих заместителей. Никаких упоминаний о согласовании этих кандидатур с президентом в законе нет.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно законопроекту, военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

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