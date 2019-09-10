Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбы

Упрощается наём и увольнение чиновников, вводится контрактная форма работы.

Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбы
Фото: Макс Левин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1066 о реформе государственной службы, которая, по мнению его авторов, необходима для перезагрузки власти.

За него проголосовали 273 депутата.

Этим законопроектом вносятся изменения в законы "О центральных органах исполнительной власти", "О Кабинете министров Украины", "О государственной службе" и ряд других нормативных актов.

Законопроект предполагает упрощение порядка принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также повышение ответственности госслужащих за результаты их работы. "Фактически впервые такой знакомый из бизнеса термин, как KPI, в своеобразной форме заложен в законе. То есть государственные служащие будут оцениваться не просто за процессы, которые они делают, а достигаемые результаты", - заявил во время представления законопроекта депутат Александр Корниенко.

Депутаты собираются ввести возможность контрактной формы прохождения государственной службы.

Также ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего и выплаты за дополнительную нагрузку.

В случае принятия законопроекта будет существенно снижена роль Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в предоставлении предложений по назначению и увольнению госслужащих категории "А".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятый в 2015 году закон "О государственной службе" на практике оказался невзвешенным и излишне бюрократичным, в связи с чем необходимы безотлагательные комплексные мероприятия по реформированию существующей системы государственной службы.

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