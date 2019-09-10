Рада приняла за основу законопроект о "второй закупочной революции"

Система Prozorro станет обязательной при закупках от 50 тысяч гривен.

Рада приняла за основу законопроект о "второй закупочной революции"
Фото: picjumbo.com

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, приняла за основу новую редакцию закона "О публичных закупках".

Соответствующий законопроект №1076, который ее авторы называют "второй закупочной революцией", проголосовал в первом чтении 351 депутат.

Законопроект предусматривает обязательность использования системы Prozorro при закупках от 50 тысяч гривен (сейчас - 200 тысяч). Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.

В рамках борьбы с злоупотреблением жалобы вводится возможность дифференциированной платы за обжалование тендера в АМКУ в процентах от стоимость предмета закупки. Кроме того, жалобу нельзя будет отозвать.

Еще одним новшеством станет автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые больше чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с "демпингом цен", который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.

Появится возможность отклонения предложения поставщиков, которые раньше не выполнили условия договора.

Будет введена личная ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

Законопроект предусматривает введение электронных каталогов распространенных товаров, которые будут администрироваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетных учреждений до нескольких кликов.

Напомним, закон о публичных закупках, обязавший проводить их через систему ProZorro, был принят в 2016 году.

Через нее должны были проходить все закупки товаров и услуг стоимостью от 200 тысяч гривен и закупки работ стоимостью от 1,5 млн гривен.

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