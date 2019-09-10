За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"9 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия…. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано девять обстрелов: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела: неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, в течение дня понедельника боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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