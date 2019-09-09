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2019-09-09
Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии
Саули Ниинисте с официальным визитом посетит Украину.
Фото: Хвиля
Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Встреча пройдет 12 сентября в рамках визита президента Финляндии в Украину.
Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.
"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября. В ближайшее время станет известна дата встречи Зеленского с Трампом.
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