Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии

Саули Ниинисте с официальным визитом посетит Украину.

Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Встреча пройдет 12 сентября в рамках визита президента Финляндии в Украину.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября. В ближайшее время станет известна дата встречи Зеленского с Трампом.

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