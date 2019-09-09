Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Встреча пройдет 12 сентября в рамках визита президента Финляндии в Украину.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.