Майя Санду поговорила з президентом Сербії остерігаючись участі сербів у російських диверсіях

Президентка Молдови Майя Санду, яка напередодні повідомляла про плани Росії щодо держпереворту у країні, поговорила з президентом Сербії Александром Вучичем, через занепокоєння щодо участі сербів у кремлівських спецопераціях. Про це повідомляє Європейська правда.

"Розмова відбулася в контексті заяви глави держави, зробленої на початку тижня, про ризики дестабілізації ситуації в нашій країні та можливе залучення до неї громадян інших держав", – зазначили у пресслужбі президентки.

У заяві пояснили, що лідери двох країн підтвердили повагу до територіальної цілісності своїх держав та висловили готовність до співпраці у запобіганні протиправній діяльності за участю громадян обох країн.