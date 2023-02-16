Майя Санду поговорила з президентом Сербії остерігаючись участі сербів у російських диверсіях

У Молдові занепокоєні чутками про бажання Кремля дестабілізувати ситуацію в країні, інформує ZN.ua.

Майя Санду поговорила з президентом Сербії остерігаючись участі сербів у російських диверсіях
© Президентура Республіки Молдова/facebook

Президентка Молдови Майя Санду, яка напередодні повідомляла про плани Росії щодо держпереворту у країні, поговорила з президентом Сербії Александром Вучичем, через занепокоєння щодо участі сербів у кремлівських спецопераціях. Про це повідомляє Європейська правда.

"Розмова відбулася в контексті заяви глави держави, зробленої на початку тижня, про ризики дестабілізації ситуації в нашій країні та можливе залучення до неї громадян інших держав", – зазначили у пресслужбі президентки.

У заяві пояснили, що лідери двох країн підтвердили повагу до територіальної цілісності своїх держав та висловили готовність до співпраці у запобіганні протиправній діяльності за участю громадян обох країн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — ГенштабНа Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
Кремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISWКремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISW
Блок рекламы


Похожие новости
"Нам якнайшвидше потрібна зброя": Кличко показав голові МЗС Канади наслідки російських атак на Київ"Нам якнайшвидше потрібна зброя": Кличко показав голові МЗС Канади наслідки російських атак на Київ
Активізацію російських військ зараз не варто порівнювати з початком 2022 року — ЮсовАктивізацію російських військ зараз не варто порівнювати з початком 2022 року — Юсов
Росія планує здійснити переворот у Молдові із захопленням заручників – СандуРосія планує здійснити переворот у Молдові із захопленням заручників – Санду
До 30% російських військових у госпіталях мають обмороження кінцівок – ГенштабДо 30% російських військових у госпіталях мають обмороження кінцівок – Генштаб
Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати гібридну атаку на Косово – президентка ОсманіНайманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати гібридну атаку на Косово – президентка Османі
Російських в'язнів хочуть кинути ще на один "фронт" - скласти конкуренцію IKEA, яка пішла з РФРосійських в'язнів хочуть кинути ще на один "фронт" - скласти конкуренцію IKEA, яка пішла з РФ
ЄС оприлюднить новий пакет антиросійських санкцій на 10 млрд євроЄС оприлюднить новий пакет антиросійських санкцій на 10 млрд євро
В МЗС відповіли на скандальну заяву Мілановича про Крим: "Чи стали б ви президентом у 1990-х з такою риторикою?"В МЗС відповіли на скандальну заяву Мілановича про Крим: "Чи стали б ви президентом у 1990-х з такою риторикою?"
Екс-генерал НАТО стане президентом ЧехіїЕкс-генерал НАТО стане президентом Чехії
"Здулися, не виконавши наказу": фото реальних російських танків під Запоріжжям"Здулися, не виконавши наказу": фото реальних російських танків під Запоріжжям
Последние новости
Подгружаем последние новости