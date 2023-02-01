В МЗС відповіли на скандальну заяву Мілановича про Крим: "Чи стали б ви президентом у 1990-х з такою риторикою?"

Слова проросійського лідера Хорватії назвали неприйнятними, інформує ZN.ua.

В МЗС відповіли на скандальну заяву Мілановича про Крим:
© Википедия

Учора, 30 січня, проросійський президент Хорватії Зорян Міланович заявив, що Крим ніколи не стане частиною України. Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на це, зазначивши, що Київ вважає такі висловлювання неприйнятними.

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся, - пише Ніколенко на своїй сторінці в Facebook. - Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави".

Попри те, що висловлювання Мілановича є неприйнятними, Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує та дякує уряду та народові цієї країни "за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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