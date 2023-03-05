Резніков розповів про свої стосунки з президентом після низки медійних скандалів

Глава МО впевнений, що Зеленський йому довіряє.

Резніков розповів про свої стосунки з президентом після низки медійних скандалів
© Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський закликав його "повернутися до реформ" у МО, які були відкладено через початок повномасштабної агресії РФ проти України. Після низки медійних скандалів, до яких міністр був причетний тією чи іншою мірою, і інформації про його ймовірну відставку, у нього була розмова з главою держави, про яку сам Резніков розповів виданню "Ліга. нет".

"Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков головний зміст розмови з президентом.

Глава МО каже, що впевнений, що Зеленський йому довіряє, інформує ZN.ua.

"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно, – запевняє Резніков. – В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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