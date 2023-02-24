"Вперше в історії двосторонніх відносин": Зеленський поговорив із президентом Уганди

Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із президентом Уганди Йовері Мусевені. Зокрема український лідер розповів Мусевені про українські "мирні ініціативи". Про це глава держави написав у своєму Telegram.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН . Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", — зазначив Зеленський.