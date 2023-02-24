"Вперше в історії двосторонніх відносин": Зеленський поговорив із президентом Уганди

Сторони обговорили потенціал розвитку взаємодії між країнами, інформує ZN.ua.

© Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із президентом Уганди Йовері Мусевені. Зокрема український лідер розповів Мусевені про українські "мирні ініціативи". Про це глава держави написав у своєму Telegram.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", — зазначив Зеленський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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