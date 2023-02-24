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2023-02-24
"Вперше в історії двосторонніх відносин": Зеленський поговорив із президентом Уганди
Сторони обговорили потенціал розвитку взаємодії між країнами, інформує
© Володимир Зеленський / Telegram
Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із президентом Уганди Йовері Мусевені. Зокрема український лідер розповів Мусевені про українські "мирні ініціативи". Про це глава держави
"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", — зазначив Зеленський.
Михайло Яровенко, ZN.ua