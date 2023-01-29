Екс-генерал НАТО стане президентом Чехії

Генерал армії у відставці, екс-глава військового комітету НАТО Петр Павел у другому турі виграв президентські вибори в Чехії, яка визнала Голодомор українців, набравши понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Апостроф .

Очевидно, що його конкуренту, колишньому прем'єр-міністру та популісту Андрію Бабішу його обійти не вдасться.

Після підрахунку голосів із майже 94% дільниць Павел отримав 57,5%.

Згідно із проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу, що стало рекордною явкою.

Петр Павел переміг у всіх регіонах, окрім чотирьох. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі, де за нього віддали голоси понад три чверті виборців. Бабіш отримав найбільшу підтримку у Моравсько-Сілезькому та Устецькому воєводствах.