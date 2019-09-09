Депутат из Первомайска попался на взятке $15 тысяч

Мужчину и его посредника задержали "на горячем".

Фото: mk.npu.gov.ua

Сотрудники полиции задержали депутата Первомайского городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом говорится на сайте полиции Николаевской области.

По данным местного издания Преступности.НЕТ, задержанный - депутат из "Батькивщины" Тимур Глушко.

Полицейские считают, что депутат требовал и получил неправомерную выгоду от предпринимателя за беспрепятственное заключение договора аренды земельного участка на территории Первомайска, который сейчас находится в пользовании коммунального предприятия.

Следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины задержали депутата и его посредника сразу после получения денег.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

По данному факту начато расследование согласно ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция этой статьи - заключение на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о задержании депутата и его посредника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

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