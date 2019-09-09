"Крымский диверсант" Захтей попросил Путина о помиловании

Украинец принял такое решение после того, как его не включили в списки на обмен.

"Крымский диверсант" Захтей попросил Путина о помиловании
Андрей Захтей
Фото: Радио Свобода

Украинец Андрей Захтей, которого приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "крымских диверсантов", написал прошение о помиловании на имя президента РоSSии Владимира Путина.

Об этом корреспонденту "Крым.Реалии" сообщила супруга Захтея Оксана.

По ее словам, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это непростое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", – рассказала она.

Оксана Захтей подчеркнула, что и супруг, и она сама счастливы за возвратившихся в Украину узников. "Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", – добавила она.

Напомним, что Захтей вместе с еще одним украинцем Евгением Пановым были задержаны в Крыму в начале августа 2016 года по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них. В декабре 2016 года и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет РоSSии заявления о пытках со стороны ФСБ.

Летом 2017 года появилась информация, что Захтей заключил соглашение со следствием, рассчитывая на снисхождение и меньший срок заключения.

В феврале 2018 года Захтей был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий на территории Крыма. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, без участия независимых адвокатов, что было одним из условий сделки со следствием.

Евгений Панов вернулся в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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