Пристайко: саммит "нормандской четверки" может состояться до конца сентября

"У нас есть договоренность почти со всеми участниками нормандского формата".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что саммит лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия) может состояться до конца сентября.

Такое заявление он сделал в Киеве на брифинге с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы планируем проведение этой встречи в нормандском формате. Могу сказать, что есть инициатива вообще провести это в самое ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не до декабря, он готов это сделать в этом месяце", - сказал он.

Пристайко сказал, что Зеленский не собирается пять лет вести переговоры о проведении саммита и хочет встретиться с лидерами Франции, Германии и РоSSии как можно скорее.

"У нас есть договоренность почти со всеми участниками нормандского формата. Возможно, мы проведем еще один разговор по телефону со всеми советниками глав государств, чтобы выйти максимально быстро", - сказал министр.

Напомним, в начале сентября Пристайко принял участие в восьмичасовых переговорах в Берлине, где встречались советники глав "четверки".

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и РоSSия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года. Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.