Эстония и Грузия не признают роSSийские выборы в оккупированном Крыму

Страны признают Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины.

Эстония и Грузия не признают роSSийские выборы в оккупированном Крыму
Фото: Lb.ua

Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании так роSSийских местных выборов на территории оккупированного Крыма.

В публикации МИД Грузии сказано, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проведенные роSSийскими властями, не будут признаны.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - информируют в МИД.

Эстония также остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Ранее заявления о непризнании выборов на оккупированной территории опубликовали Литва и Латвия. Украинский МИД считает, что проведение Россией местных выборов в Крыму свидетельствует о необходимости усилить международное давление на оккупанта.

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