Эстония и Грузия не признают роSSийские выборы в оккупированном Крыму

Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании так роSSийских местных выборов на территории оккупированного Крыма.

В публикации МИД Грузии сказано, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проведенные роSSийскими властями, не будут признаны.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - информируют в МИД .

Эстония также остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией . Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.