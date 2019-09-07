Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского

Мэру Днепра не придется подавать в отставку.

В Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Об открытии автомобильного движения на мосту в обе стороны заявил сам Филатов в фейсбуке.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр", - написал Филатов.При этом он отметил, что никогда "не держался за свое кресло" и готов уйти с должности мэра Днепра, когда в городе откроют аэропорт.

"Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы – ред.) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", - заявил он.

Кроме того, Филатов в своем видеообращении показал установленное на мосту "кресло мэра".

"А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест", подчеркнул Филатов.

Напомним, в июле Владимир Зеленский и Борис Филатов заключили пари: если Центральный мост в Днепре не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

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