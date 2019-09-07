Разумков предложил на время сессий отбирать дипломатические паспорта у депутатов

"Такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе".

Разумков предложил на время сессий отбирать дипломатические паспорта у депутатов
Фото: Макс Левин

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за то, чтобы на время сессии у депутатов отбирать дипломатические паспорта.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я бы на время сессии забирал загранпаспорта и выдавал бы когда человек едет за границу на время командировки. У нас несмотря на то, что происходило в пятницу, в комитетские недели, такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе. Я понимаю, что многие выехали, но не столько", - сказал Разумков.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

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