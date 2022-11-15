Після 24 Україна стала Україною без поділу на мову, на регіон, на будь-які інші речі, - Дмитро Разумков

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що сьогоднішня війна – світоглядна, і росіяни знаходяться на набагато нижчому рівні, аніж українці.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Це світоглядна війна, такого не було. Сьогодні війна цінностей, сьогодні війна цивілізацій навіть. Це не просто гарні слова, які треба сказати. Чому я кажу про цивілізації? Подивіться їх рівень і рівень українців. Ми не прийдемо у них забирати телевізори, ми нікому не будемо тостери відправляти», - підкреслює Дмитро Разумков.

На його думку, рівень окупантів і їхнє світосприйняття вже не змінити, єдиний вихід – випалити вогнем. Як зазначає політик, він не думав, що 24 лютого почнеться все саме так: було розуміння, хто такий путін, його оточення, росіяни, які його підтримують, але здавалося, там є й адекватні люди, просто люди, виявилося – ні.

Також гість програми відзначає, що сьогодні багато людей переходить на українську мову і це радше внутрішня зміна, ніхто нікого ні до чого не змушував. За його словами, про цей перехід говорилося ще і у 2019 році, але тоді йшлося про примусовий перехід, зараз же це свідоме рішення кожного. Водночас шкода, каже політик, що зараз це відбулося завдяки таким трагічним подіям, але люди точно знають, що зробили правильний вибір.

«У цьому плані путін зробив те, чого не міг зробити жоден український політик. Такої об’єднаної нації ми ніколи не мали. Давайте подивимося, що там робили ще і мої колеги, технологи до війни. Завжди ділили Україну: Східна і Західна, російськомовна і україномовна – завжди шукали, чим можна Україну розділити. Після 24 Україна стала Україною без поділу на мову, на регіон, на будь-які інші речі, залишилися ті, хто українці, і ворог», - констатує Дмитро Разумков.