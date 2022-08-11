МЗС України роз'яснило, як слід користуватися дипломатичними паспортами

А також попередив, що у разі порушень правил користування паспорти вилучатимуться, інформує ZN.ua.

Роз'яснення МЗС України щодо використання дипломатичних паспортів опублікувало сьогодні “Урядовий портал”.

Можливо таке роз'яснення знадобилося після того, як МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 народних депутатів.

Цитуємо:

“Згідно з чинним законодавством, на термін виїзду у службове відрядження за кордон дипломатичний паспорт видається:

  • народним депутатам України;
  • дипломатичним працівникам;
  • дипломатичним кур'єрам;
  • членам Кабінету Міністрів;
  • голові Конституційного Суду;
  • голові Верховного Суду;
  • секретареві Ради національної безпеки та оборони;
  • голові Офісу Президента України;
  • главам та членам делегацій України на міжнародних переговорах, сформованих відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, якщо такими актами передбачено видання дипломатичного паспорта.

За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для інших, ніж офіційне відрядження поїздок.

Не лише народні депутати, а й інші категорії осіб, які мають право на дипломатичний паспорт, повинні неухильно дотримуватись Положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента України, та повертати дипломатичний паспорт на зберігання до МЗС України протягом десяти днів (виділено нами. — Ред. ) після завершення відрядження. У разі порушення цієї вимоги законодавства відповідний дипломатичний паспорт буде визнано недійсним (виділено нами).

Чекаємо на повну співпрацю та розуміння всіх вищевказаних категорій осіб щодо необхідності дотримання українського законодавства. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України і надалі надаватиме їм повне сприяння у роботі на міжнародному напрямі”.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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