Специалист по гражданским технологиям Гурский стал советником секретаря СНБО по информационной безопасности
Полный стратегический план и рабочую группу презентуют осенью 2019 года.
Специалист по гражданским технологиям и открытым данным Денис Гурский назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.
Об этом информирует пресс-служба СНБО.
По словам Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 гг. станут налаживание международного партнерства и привлечение иностранных экспертов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности; внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором; проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведения соответствующих тренингов для государственных служащих.
Полный стратегический план и рабочую группу презентуют осенью 2019 года.
Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.
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Политика
06.09.2019 20:13